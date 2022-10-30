وزير التموين: انطلاق معرض المجوهرات الدولى تحت رعاية الرئيس السيسى 10ديسمبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق معرض الذهب والمجوهرات الدولى والذى سيعقد بالقاهرة فى دورته الثانية خلال فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى قاعة المنارة عَلى مساحة 4 آلاف متر مربع لعرض المنتجات المصرية، وأيضا مشاركة للشركات الدولية حيث ستشارك أكثر من 50 شركة ومصنعا فى مصر، كما ستشارك كل من إيطاليا والهند وتركيا، وجار مشاركة شركات من الإمارات، وستشارك أكثر من 35 شركة أجنبية، كما سيتم إطلاق مسابقة بمشاركة الجامعات والفنانين المصممين لأخذ أحسن تصميمات.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتصميمات فى ثانى أيام المعرض، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير التموين، على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى صناعة ودمغ المشغولات الذهبية، لافتا إلى أن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر، سيحدث طفرة كبيرة فى صناعة الذهب فى مصر، نظرا لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما أنه سيحد من التلاعب فى دمغ المشغولات، وبالتالى لا يستطيع أى شخص تجاهل المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية، نظرا لأنه يصعب تقليد الدمغ والتوكيد بالليزر بعكس الطرق اليدوية، كما أن هذا المشروع سيعمل أيضا على الحفاظ على حقوق المواطن.