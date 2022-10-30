شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى يؤكد ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الدهس فى أريحا إلى 5 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد الإسرائيليين المصابين في حادث الدهس الذى نفذه فلسطيني في أريحا إلى خمسة مصابين.

وأصيب فلسطيني، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي موسى جنوب أريحا.

ونقلت الإعلام الإسرائيلى عن "شهود عيان" قولهم، ان السيارة انطلقت مسرعة باتجاه موقف للحافلات، فأطلق شرطي ومواطن مسلح النار على السيارة وأصاب الفلسطيني.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الدهس حدث في موقعين منفصلين، عند مفرق "ألموغ" وعند مفرق النبي موسى، وهناك 4 إصابات بين متوسطة وطفيفة.