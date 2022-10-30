شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع السفير التشيكى إعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، رحب وزير النقل بالسفير التشيكي فى القاهرة، مؤكداً على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين والتطلع للتعاون مع الجانب التشيكي في مجالات النقل المختلفة.

ومن جانبه، أكد السفير التشيكي بالقاهرة على أن زيارته اليوم لوزارة النقل المصرية تأتى في إطار اهتمام الشركات التشيكية للتعاون مع وزارة النقل في مختلف القطاعات، خاصة مع العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين، حيث إن هذا العام يمثل مرور 100 عام على العلاقات المصرية التشيكية .

ثم تناولت المباحثات الاهتمام الكبير لشركة سكودا التشيكية للتعاون مع هيئة السكك الحديدية المصرية في رفع كفاءة وإعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية.

وأكد الوزير على أهمية هذا المجال، خاصة وأن هيئة السكك الحديدية لديها خطة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتحديث 390 جرار سكة حديد لتدعيم قوة الجر وتدعيم حركة نقل الركاب والبضائع، وتم التأكيد على قيام وفد من شركة سكودا لزيارة ورش لمعاينة الجرارات تمهيدا لإتمام المفاوضات ثم للتعاقد مع هيئة سكك حديد مصر لرفع كفاءة وإعادة تأهيل هذه الجرارات.

كما تم استعراض اهتمام شركة سكودا بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث أكد الوزير، أن هناك مناقصة عامة مطروحة أمام كافة الشركات العالمية ومنها سكودا وستعلن نتائجها بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها وفق مبدأ الشفافية والنزاهة التي تتبعه وزارة النقل في كافة المناقصات، كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الفترة القادمة لسرعة تفعيل التعاون المشترك وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.