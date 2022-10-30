شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الدفاع الشعبى تشارك وزارة التعليم المرور على إحدى المدارس الثانوية الفنية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة القاهرة زيارة إلى مدرسة الزيتون الثانوية التجارية العسكرية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ القاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم .

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل رفعة وطننا الغالى، وحضور إجراءات الطابور الصباحى وتنفيذ الطلبة العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة عكست مدى ماوصل إليه الطلبة من انضباط وروح معنوية عالية .

وألقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمة عبر خلالها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن تأهيل الطلبة علمياً وإنضباطياً يعد إحدى ثمار التعاون الوثيق والتفاعل البناء والمتواصل مع القوات المسلحة ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى .

فيما ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من طلائع مصر لخلق أجيال جديدة قادرة على العطاء لبناء مستقبل مشرق ودفع عجلة البناء والتنمية والتطوير .