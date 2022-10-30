طالبه بـ"فسخ الخطوبة".. شاب يذبح والد خطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قتل شاب والد خطيبته بعدما طالبه الأخير بفسخ الخطوبة، في جريمة مروعة هزت الشارع الجزائري.

نشبت مشادة كلامية بين الشاب ووالد خطيبته بعدما طالبه الأخير بفسخ الخطوبة في ولاية "ماسينيسا" بولاية قسنطينة شرق الجزائر، تطورت إلى مشاجرة فاستل الشاب "سكينًا" وسدد عدة طعنات للمجني عليه ما أودى بحياته.

المتهم طعن والد خطيبته 55 عامًا عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده وأصابه بجرح ذبحي، فلفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب ما أوردته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وتكثف السلطات الجزائرية جهودها لضبط المتهم بعد هروبه من منزل والد خطيبته.