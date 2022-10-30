المحكمة رفضت الادعاءات.. محامي ممدوح عباس: مرتضى منصور خسر 50 دعوى لبطلان المديونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف الدكتور كمال شعيب، محامي رجل الأعمال ممدوح عباس تفاصيل رفض محكمة الأمور المستعجلة تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار الحجز على أرصدة النادي بأحد البنوك.

وقال "شعيب" في بيان اليوم الأحد، إن الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد أنور رفضت دعوى مرتضى منصور بشأن الحجز على حساب نادي الزمالك بأحد البنوك، لثبوت صحة إجراءات الحجز.

وأضاف أن المحكمة رفضت جميع الادعاءات الكاذبة بشأن حصول ممدوح عباس على هذه الأموال مُسبقًا.

وأوضح أنه قدَّم أمام المحكمة 50 حكمًّا قضائيًا نهائيًا صادرين لصالح موكله بصحة المديونية، وأن مرتضى منصور أقام 50 دعوى لبطلان المديونية وتم رفضها جميعًا وكذلك رفضتها محكمة النقض.