شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى مجال الطاقة: مصر وجهة محفزة للاستثمار المحلى واﻷجنبى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الخبير النيجيري فى مجال الطاقة المتجددة فى تصريحات صحفية له على هامش معرض مصر للطاقة الذى يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قطعت أشواط كبيرة فى مجال الطاقة والثورة التى حدثت بالبنية التحتية المصرية، لافتا إلى أن الموقع الجغرافى لمصر يؤهلها لتكون مصدرا جيدا لتصدير الطاقة للخارج خاصة بعد تحقيق ااكتفاء الذاتى بها.
وأشار عزان، إلى أنه على الرغم من وجود أزمة عالمية فى العملة الصعبة إلا أن فرص اﻻستثمار المصري و الأجنبي فى مصر واعدة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن المستثمر يميل دائما للسوق المصري فى ظل العمل على توطين صناعة مهمات الكهرباء داخل مصر وهو ما بدأ بالفعل مع بعض الشركات الأجنبية بإيطاليا و كوريا وألمانيا وأوروبا.