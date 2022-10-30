شكرا لقرائتكم خبر عن 210 أتوبيسات صديقة للبيئة بقمة المناخ.. تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” إنفوجرافا يوضح تفاصيل ومواصفات الأتوبيسات المقرر عملها خلال قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ وعددها 210 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وجهتها وزارة التنمية المحلية، إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ، حيث تم الانتهاء من تصنيعها طبقا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة و وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة والإسكندرية.





وفيما يلى أبرز معلومات عن الأتوبيسات الجديدة:

1. الأتوبيسات الجديدة تضم 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء.

2. تركيب الهويات البصرية لجميع الأتوبيسات واستصدار التراخيص اللازمة وتوفير الأطقم الفنية.

3. توفير زى لائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة، بما يتناسب مع قمة المناخ.

4. الأتوبيسات الصديقة للبيئة بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ وأيضا السياح بشرم الشيخ.

وانتهت هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية من اختيار وتدريب نحو 300 سائق من أكفأ السائقين في الهيئة ليتولوا مهام نقل وفود قمة المناخ، كما تم تدريب 36 من العاملين والمعاونين لهم مثل المهندسين والمشرفين والميكانيكى، وكهربائي السيارات وفنى التكييف، كما تم الانتهاء من منظومة شحن الأتوبيسات بالغاز الطبيعى والكهرباء و إقامة محطات الشحن في مدينة شرم الشيخ لشحن الأتوبيسات.

وتستعد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لاستقبال المشاركين قمة المناخ cop27 المقرر انعقادها والتى تنطلق فعالياته فى 6 نوفمبر القادم، بمشاركة أكثر من 30 ألفا ومشاركة قادة العالم وممثلى الأمم المتحدة من مختلف دول العالم وممثلين دوليين لوضع خطة استراتيجية لمكافحة التغيرات المناخية.