شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الوطنية ليست ادعاء والحفاظ على الوطن واجب شرعى ووطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مبادرة "حق الوطن" صباح اليوم الأحد، بمشاركة كل من: الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجمع من الأئمة والواعظات.

وفي كلمته أكد وزير الأوقاف، أن الوطن هو بيتنا الكبير وبيت الأسرة الكبيرة، وهو لنا جميعًا وبنا جميعًا والحفاظ عليه واجبنا جميعًا، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو كيان يسكننا ونسكنه، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني وحياتي، ومن حقه علينا أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا.

كما أكد جمعة، أن الوطنية ليست ادعاء بل هي انتماء بالجهد والعرق والعمل الجاد، فالعامل في مصنعه والفلاح في أرضه والعالم والمفكر والإعلامي والطبيب كل في مجاله، والعامل الذي يتقن عمله ويجتهد فيه متعبد بعمله، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه فانظر إلى مدى انتمائه إلى وطنه واعتزازه، ومن ثمة أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن" في جميع مساجد مصر ولمدة شهر كامل، وتشمل المبادرة خطبة الجمعة الماضية التي خصصت للحديث عن "حق الوطن"، ويتبعها الأسبوع الدعوي وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر، ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

وعن أهداف المبادرة أكد وزير الأوقاف، أننا عددنا أهدافنا في هذه المبادرة بأربعة أهداف رئيسة يتفرع منها أهداف فرعية عديدة:

- الوعي بأهمية الحفاظ على الوطن.

- بيان أهمية العمل والإنتاج.

- العمل على استعادة قيمنا الجميلة وأخلاقنا الأصيلة.

- ترسيخ أسس التكافل والإسهام العملي فيها.

ومن ذلك أن ضاعفنا كل ما نقوم به في مجال خدمة المجتمع وبدأنا بمضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة على الأسر الأولى بالرعاية من مائتي طن على مائتي ألف أسرة شهريًا إلى أربعمائة طن على أربعمائة ألف أسرة، مع بعض الإجراءات الأخرى من الموارد الذاتية للوزارة.