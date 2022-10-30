شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكليف رئيس الوزراء.. حملات مكثفة من حماية المستهلك على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حملات رقابية مكثفة على الأسواق للتصدي لأى مخالفات، وتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق بصفة دورية وتحرير محاضر لأى تاجر يثبت تلاعبه فى المنتجات أو زيادة فى سعر السلع بدون مبررات فى ظل توافر جميع السلع الغذائية فى الأسواق وبكميات كبيرة.

كما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أوضح أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقى شكاوى المواطنين فى حالات المبالغة فى الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم "19588"، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.