"فضاء الإبداع".. معرض فنى تشكيلى بالمكتب الثقافى المصرى فى لندن.. صور

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية فى المملكة المتحدة وأيرلندا، المعرض المصرى للفن التشكيلى بعنوان "فضاء الإبداع"، برعاية السفير شريف كامل - سفير مصر بلندن، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية والذى يشارك فيه نخبه من الفنانين الموهبين المصريين بأعمالهم الفنية التى تبرز الشخصية المصرية، ومدى تأثرها بالحضارات الأخرى فى فن متميز يعبر عن ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر فى أبهى صور الإنسانية، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى بوزارة التعليم العالى المصرية، على هامش زيارته للمملكة المتحدة وحضور الملحق الثقافى لدولة الإمارات ومجموعة من الفنانين والخبراء البريطانين فى الفن التشكيلى والجالية المصرية.

رحبت الدكتورة رشا كمال، فى كلمتها بالحضور، مشيدة بالمعرض واللوحات المشاركة، والتى نقلت صور من التراث الثقافى المصري، كما استقبلت زوار المعرض من أبناء الجالية المصرية والعرب والأنجليز الذين أبدوا إعجابهم بالأعمال الفنية المعروضة والتى عبرت عن الثقافة المصرية ونمط حياتهم وعادتهم و تقاليدهم.

ودعت الدكتورة رشا كمال إلى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التى تجمع كل محب للفن بشكل عام والثقافة المصرية على وجه الخصوص، موضحة أن المعرض يأتى فى إطار خطة النشاط الثقافى التى ينفذها المكتب الثقافى المصرى بلندن بهدف التعريف بالفنانين المصريين والترويج للثقافة والحضارة وتقديم صورة واقعية تميز ثقافة وتقاليد مصر.

وأشارت الدكتور رشا كمال إلى الدور النفسى الذى يلعبه الفن لبعض المهنيين فى الابتعاد عن ضغوط الحياة، وتأثيره الفعال فى تخفيف آثار التوتر والقلق، وتحفيز اللياقة العقلية والمعرفية، مؤكدة على دور الحضارة المصرية القديمة بما قدمته للتاريخ الثقافى الإنسانى من قديم الأزل وحتى الآن.

من جهتها، قامت الدكتورة وسام بشير أستاذة النقد وتاريخ الفنون بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بتقديم المعرض فى حفل الافتتاح مع شرح وافر للفنون الإبداعية التى حظى بها، مع شرح المفهوم السردى والفنى لعمل كل فنان فى العرض مع إبراز التعبيرات الممكنة والإلهام الذى عبر عنه العارضون المشاركون.

وشهد المعرض إقبالًا ملحوظاً من المهتمين بالفن والثقافة المصرية، من الجالية المصرية فى المملكة المتحدة، كما شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وممثلين من مختلف الدول الغربية والإفريقية والعربية، بالإضافة إلى المتخصصين المهتمين بالشؤون المصرية.

ويستمر المعرض طوال أيام الأسبوع حتى 9 نوفمبر 2022 فى استقبال جمهور الفنانين والزوار وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى بلندن من الساعة 10ص وحتى 5 مساءً.