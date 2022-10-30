شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر .. الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للخبز وتحويله إلى دعم نقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ماكشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة

رئيس هيئة الدواء: 90% من الأدوية إنتاج محلى.. وحصلنا على اعتماد الصحة العالمية

كشف الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن أن عدد العبوات المتداولة في مصر 4 مليارات عبوة، موضحًا أن أكثر من 90% منها يصنع في مصر.

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن قطاعنا قوى ومتماسك واستطعنا أن نتغلب على فيروس سى، وتمت إدارة أزمة كورونا بنجاح موضحًا أن سمعة الدواء المصرى طيبة فى جميع المحافل العالمية، وحصلنا على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية.

حماقى يغنى مع مجدى يعقوب "ارسم قلب وضحكة على الشبابيك".. فيديو

شارك الفنان محمد حماقى، جمهوره ومحبيه مقطع فيديو جديد له مع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وهما يغنيان سويا أغنية "ارسم قلب".

وعلق حماقى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على انستجرام: "دكتور مجدى يعقوب بيمثل حاجة كبيرة ومهمة أوى فى حياتنا، مش بس بعلمه ولكن كمان بإنسانيته.. ومهما وصل الطب والعلم لأعلى درجات التقدم، هيفضل بس فيه مجدى يعقوب واحد".

وزيرة التضامن: إعفاء المسنين فوق سن 70 عاما من دفع أجرة المواصلات العامة

أطلقت الوزارة مشروع "رفيق المسن" في عام 2019م بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.

واى فاى وكاميرات.. أحدث أسطول أتوبيسات يزين شرم الشيخ استعدادا لكوب27 "فيديو"

قال حسين أيوب مدير مشروعات الشركة المنفذة لمشروع النقل الجماعي بشرم الشيخ، إن المدينة شهدت العديد من المشروعات وعمليات التطوير، وكان لا بد أن يواكب هذا التطوير تطوير مشروع النقل الجماعي، وأن يكون من حيث انتهى الآخرين، وتم البدء بالأتوبيسات الخضراء والسداد الإلكتروني وتطبيقات ذكية وغرفة تحكم مركزية تراقب الأتوبيسات، بالإضافة إلى أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لذوي الههم.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

بعد تكليف رئيس الوزراء.. حملات مكثفة من حماية المستهلك على الأسواق

يشن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حملات رقابية مكثفة على الأسواق للتصدي لأى مخالفات، وتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق بصفة دورية وتحرير محاضر لأى تاجر يثبت تلاعبه فى المنتجات أو زيادة فى سعر السلع بدون مبررات فى ظل توافر جميع السلع الغذائية فى الأسواق وبكميات كبيرة.

12معلومة عن امتحانات الشهر لصفوف النقل.. تعرف عليها

بدأت المدارس عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، نرصد فى التقرير التالى أهداف الامتحانات وضوابطها.

بعد تكليف رئيس الوزراء.. حملات مكثفة من حماية المستهلك على الأسواق

يشن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حملات رقابية مكثفة على الأسواق للتصدي لأى مخالفات، وتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق بصفة دورية وتحرير محاضر لأى تاجر يثبت تلاعبه فى المنتجات أو زيادة فى سعر السلع بدون مبررات فى ظل توافر جميع السلع الغذائية فى الأسواق وبكميات كبيرة.

وزير القوى العاملة: ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل وزارة القوى العاملة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين. وطالب الوزير من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجه الوزير لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة بشكل كامل.