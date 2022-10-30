شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل.. والتعليم تتابع الاختبارات "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المدارس اليوم انتظام سير امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل، حيث يؤدى التلاميذ الاختبارات فى منهج أكتوبر منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن بأسئلة اختيار من متعدد تقيس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب، فيما تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة وسيد حمدان مدير عام الإدارة التعليمية بالعجوزة سير الامتحانات حيث تعقد خلال الحصص الدراسية.

وكانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، نرصد فى التقرير التالى هدف الامتحانات وضوابطها.

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.

ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.

ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد,

ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.

ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.

ـ يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.

ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

ـ توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.

ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.

ـ أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.

ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.