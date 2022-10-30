مجمع البحوث الإسلامية يفتتح معرضًا للكتاب بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور نظير عايد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وقال عياد أن المعرض، يأتي ضمن اهتمام مجمع البحوث الإسلامية برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي طلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وقال عياد، إن إقامة هذا المعرض بشكل سنوي في بداية العام الدراسي بالتنسيق مع جامعة الأزهر، يمثل تطبيقًا عمليًا لتكامل وتعاون قطاعات الأزهر المختلفة لتحقيق رسالته العليا في نشر الثقافة والمعرفة؛ خاصة في تلك الآونة التي يحتاج فيها الشباب إلى القراءة والمعرفة الصحيحة بعيدًا عن المعرفة الخاطئة التي توفرها لهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عياد أن المعارض التي ينظمها المجمع في كليات جامعة الأزهر تشهد إقبالًا على جميع الإصدارات التي يقدمها المجمع في مختلف القضايا التي تشغل بال المجتمع؛ مؤكدًا أن هذه المعارض تمثل أيضًا إضافة قوية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف خاصة على المستوى الفكري والثقافي، فهي تشجيع لهم على القراءة والاطلاع وتنمية عقولهم بالعلم والمعرفة، وحسم واضح لكثير من المفاهيم المثارة على الساحة مؤخرًا.

وأوضح أن إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية تتضمن مجموعة من السلاسل العلمية في تخصصات مختلفة؛ مثل: سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، وسلسلة القضايا المجتمعية، وأخرى عن القضايا الفكرية المعاصرة، تستهدف مواجهة المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن تنال من عقول الشباب، كما تعالج قضايا فكرية ومجتمعية مهمة يحتاج إليها كل فرد في المجتمع.