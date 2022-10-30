حُكم برفض تظلم مرتضى منصور على الحجز على أرصدة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة الأمور المستعجلة برفض تظلم مرتضى منصور، رئيس نادي الزماك على حكم الحجز على حساب النادي بأحد البنوك.

كان قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة رفض تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام.

وقال كمال شعيب المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس، عن حصول موكله على 100 حكم قضائي إبتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك وذلك منذ عام 2015، 2016.

وأوضح "شعيب" في بيان أنه ليس صحيحًا حجز ممدوح عباس على حسابات النادي بكافة البنوك المصرية إذ إن ما تم من إجراءات هو الحجز على حساب النادي بأحد البنوك فقط، وبعد أن صرح مسئول النادي مرارًا وتكرارًا بتوافر سيولة لدى النادي تقترب من نصف مليار جنيه.