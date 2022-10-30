شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي الحرص على تطوير التعاون الاقتصادى مع قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت صحيفة الأنباء - تحت عنوان " السيسي لرجال الأعمال القطريين: حريصون على تنمية الاستثمارات المشتركة"- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقائه معهم في الدوحة مؤخرا، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.



ومن جهة اخرى، قالت الصحيفة الراي الكويتية -تحت عنوان "أزمة الدولار كاشفة"... ووجّه بمنح «الرخصة الذهبية» لمستثمرين"- أن الرئيس السيسي اعتبر أن «أزمة الدولار كاشفة، وأظهرت ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي قبل استهداف التصدير، وأن «فاتورة الدولار تزيد عاما بعد عام»، موضحا أن مصر لا تشتري بها سلعا ترفيهية بل تستخدم، في تطوير للاقتصاد المصري .

وفي سياق مشترك، قالت صحيفة الجريدة -تحت عنوان " السيسي يراهن على التصنيع لمواجهة أزمة الدولار «الكاشفة»" - أن الرئيس السيسي، قال خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، إن «أزمة الدولار كاشفة، وأظهرت ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي قبل استهداف التصدير .