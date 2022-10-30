شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى على وزارة التعليم الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف وزارة التعليم الصومالية، من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب بالعاصمة مقديشيو، والذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص وأصيب ثلاث مئة آخرون.

وأعرب السفير أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الراسخ الذي يدين مثل تلك الأعمال الإرهابية البغيضة أياً كانت صورها أو دوافعها، مطالباً بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.