غادروا قبل انتهاء التأشيرة.. رسالة عاجلة من الحج السعودية لمعتمري الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، رسالة مهمة وعاجلة إلى المعتمرين القادمين من خارج السعودية.

وشددت الوزارة، على معتمري الخارج، ضرورة التأكد من إتمام المناسك والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة، مؤكدة أن البقاء بعد انتهاء مدة التأشيرة يعد مخالفاً للأنظمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت تمديد مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة من 30 إلى 90 يوما، وللمعتمر خلال هذه المدة الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.

كما أكدت الوزارة أنه يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي او إقليمي في السعودية، كما يجب التسجيل في تطبيق "نسك" وإصدار تصاريح العمرة، ويلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية (سياحة، زيارة، عمرة).

وكانت الإدارة العامة للجوازات السعودية، وضعت عددًا من العقوبات والغرامات المالية للمتخلفين عن العودة إلى بلادهم بعد أداء العمرة جاءت على النحو التالي:

- غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

- السجن لمدة 6 أشهر.

- الترحيل خارج الأراضي السعودية.

- وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولهم للمملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام.