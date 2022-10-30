حدث ليلاً| تفاصيل تقييم مهارات تلاميذ الصفوف الأولى.. و20 صورة من عزاء فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"التعليم" تكشف تفاصيل التقييم الشخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى (مستند)

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بشأن التقييم الشخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى.

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عوض تاج الدين: إصابات كورونا أصبحت قليلة وبسيطة وتُعالج بالأدوية التقليدية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية والصحية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت قليلة جدًا وبسيطة تُعالج بالأدوية التقليدية.

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اخترقت رقبتها.. رجل يطلق النار على زوجته في الدقهلية

أطلق زوج النار على زوجته باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" في مركز المطرية محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة نتيجة اختراق رش خرطوش الجسد من ناحية الرقبة.

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شهود عيان يكشفون تفاصيل إطلاق مواطن النار على زوجته في الدقهلية

كشف شهود عيان في مركز المطرية بمحافظة الدقهلية تفاصيل واقعة إطلاق رجل النار على زوجته باستخدام "فرد خرطوش"، ما أسفر عن إصابتها ونقلها للمستشفى.

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جمال عوض: لأول مرة تتكرر زيادة المعاشات في عام واحد

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه لأول مرة تتكرر زيادة المعاشات خلال نفس العام، ووفقًا للقرار الجديد يستفيد قرابة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه تضاف للمعاش.

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جثث في الشوارع.. مشاهد مرعبة من حادث التدافع في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، خلال حفل "الهالوين"، اليوم السبت، إلى 146 قتيلاً.

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"الهالوين" يتحول إلى حقيقة.. 146 قتيلاً في حادث تدافع بكوريا الجنوبية (فيديو)

لاقى 146 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حادثة تدافع خلال احتفالات عيد "الهالوين"، في منطقة إيتايوون في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

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علاء وجمال ورموز نظام مبارك.. 20 صورة من عزاء فريد الديب

شهد عزاء المحامي الشهير، فريد الديب، الذي عقد مساء اليوم السبت، في مسجد عمر مكرم في القاهرة، حضور عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين، بالإضافة إلى رموز نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

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علاء مبارك ومحمد سليم العوا ووزير التموين في عزاء "فريد الديب"

قدم علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا، ووزير التموين علي المصيلحي، واجب العزاء في وفاة المحامي الشهير فريد الديب.

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مدبولي يكلّف المحافظين بالمتابعة الدورية لأسعار السلع في الأسواق

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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