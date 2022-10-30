شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة لـ 42% قبل 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% قبل عام 2035، وذلك لتنفيذ خطتها لتنويع مصادرالطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما مكن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، من بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد، حيث تبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الاقصى للكهرباء 20% وهى النسبة التى كان مخطط الوصول لها فى 2022.

وأضاف المصدر، أن الطاقة المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة القومية للكهرباء بشكل ملحوظ حيث تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا بنسبة تجاوزت الـ 20% من إجمالي الحمل الأقصى للكهرباء، لافتا إلى أن مصر تمتلك حاليا أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى عاصمة العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات.

وأشار المصدر إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات الجديدة الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة "شمس و رياح" التى تم إضافتها خلال العام الحالي بلغت ما يقرب من 6 مليار جنيه تشمل المشروعات الحكومية و الخاصة.