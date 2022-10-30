شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدشن اليوم مبادرة "حق الوطن" بمسجد النور.. تستمر لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدشن وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، بمسجد النور في العباسية، مبادرة: "حق الوطن"، وذلك في إطار إعلان وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة "حق الوطن" في جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل، والتي تهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك بحضور جمع من الأئمة والواعظات.

ومن المقرر أن يشارك في تدشين المبادرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبتين عن 10 دقائق، وذلك ضمن مبادرة "حق الوطن"، التى أطلقتها وزارة الأوقاف، فى جميع مساجد مصر، بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة شهر كامل، فيما تنطلق 6 قوافل دعوية للواعظات يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة العصر إلى محافظة الجيزة، حيث تهدف هذه القوافل إلى تعزيز ثقافة حق الوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.