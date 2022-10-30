شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار مشروعات فى صناعة الأثاث.. اعرف أهداف حاضنة جامعة التكنولوجية للأثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في: حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصرى (HUTI-EF) المُمول من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي.

وتقدم الحاضنة (HUTI-EF) خدمات الاحتضان تحت شعار "الأثاث المصرى الهوية" لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتحقيق الأهداف التالية:

1. احتضان الشركات التى تلبى الاحتياجات المحلية والعالمية من خلال ابتكارات هذه الشركات فى مجال الأثاث المعاصر ذى الطابع التراثى، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية.

2. تحفيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والخريجين والحرفيين والهواة فى مجال الحرف التقليدية للأثاث.

3. خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معارفهم العلمية فى إقامة مشاريع ابتكارية متخصصة فى صناعة الأثاث.

4. توفير كافة الأدوات والتقنيات، وجميع أنواع الدعم الفنى والمادى، وتطوير القدرات الإدارية والابتكارية للشركات الناشئة فى مجال صناعة الأثاث للنمو والاستقرار والنجاح.

5. تذليل المعوقات والمشكلات التى تواجه الشركات الناشئة بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات الحكومية أو الخاصة.

6. الاتصال بالخبراء والدارسين لإجراء البحوث اللازمة على الحرف اليدوية فى مجال الأثاث.

7. التواصل مع المراكز الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى خلق كوادر مدربة ومؤهلة فى هذه المهن.

8. ربط المشاريع المحتضنة داخل الحاضنة ببعضها البعض للاستفادة من خبراتهم والتغلب على نقاط ضعفها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية وحل مشكلة البطالة.

9. ربط الحاضنة بمدينة الأثاث بدمياط من خلال الاستعانة بمستشارين متخصصين من مدينة الأثاث بدمياط، وتنفيذ قطع أثاث يصعب تنفيذها بالحاضنة، بالإضافة إلى إمكانية صنع الأثاث.