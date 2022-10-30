شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تتحمل 20% زيادة فى أسعار الكهرباء بفاتورة الاستهلاك حتى يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه أهم المعلومات عن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باستمرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، التى كان سيتم تطبيقها من يوليو الماضي لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق هذه الزيادة لمدة 6 اشهر حتى يناير المقبل.

ووفقا لقرار الدولة بتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء تتحمل الدولة 20% من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن وهو فرق سعر الشريحة المعلنة فى 2021 والتى سيتم الاستمرار في تطبيقها وبين أسعار الشرائح التى كان من المفترض تطبيقها منذ يوليو الماضي وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يوليو 2025.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء التى كان سيتم تطبيقها يوليو الماضي ومن المقرر تأجيلها حتى 30 يونيو المقبل.

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 58 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 68 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 83 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 111 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 131 قرش)

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات ( 136 قرش)

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش).

وفيما يلى اسعار شرائح الكهرباء للعام المالى 2022/2021 ، و التى من المقرر أن تستمر بعد قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق الزيادة حتى 30 يونيو 2023، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128قرشًا )

6- الشريحة السادسة من صفر الى الف كليو وات ( 128 قرش )

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)