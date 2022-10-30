وهم بصري| اليوم بداية حركة المريخ التراجعية.. اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب المريخ يتحرك منذ عدة أشهر شرقًا أمام النجوم ولكن اليوم الأحد، سينعكس الكوكب مساره ظاهريًا ويتحرك غربًا عند الساعه 04:21 مساءً بتوقيت مكة (01:21 مساءً بتوقيت جرينتش) وهي ظاهرة تسمى "الحركة التراجعية" وهي علامة على أن الأرض والمريخ على وشك الالتقاء في حالة التقابل قريبا.

وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" أن الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لا يتحرك تراجعيا نحو الغرب فالمريخ مثل كل الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي يتحرك دائماً نحو الشرق في مداره حول الشمس، ولكن وكما يشاهد من الارض فان كل تلك الكواكب تقضي جزء من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

وتابعت: تفسير ذلك أن الكرة الأرضية أثناء حركتها في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الارض " فقط " بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة اشهر .

وللتوضيح هذا يشبه سيارة تتحرك سريعاً تعبر بجانب سيارة أخرى تتحرك بشكل أبطأ ، عندها الأشخاص في داخل السيارة السريعة سيشاهدون السيارة البطيئة بعد تجاوزها تظهر وكأنها تتحرك نحو الخلف، وطبعا السيارة البطيئة لا تتحرك للخلف ولم تعكس حركتها، وهذا ينطبق على المريخ خلال وقت حركته التراجعية.

وحاليًا يرصد المريخ بعد الساعة التاسعة مساء فوق الأفق الشمالي الشرقي ويبى مشاهدا بعد ذلك لبقية الليل ومنظره الآن في غاية الجمال وزاد حجم قرصه الظاهري بشكل كبير لدرجة أن التلسكوبات المتوسطة تكشف تفاصيل سطحه حيث من الممكن بسهولة رؤية قبتة القطبية إضافة لبعض غيوم الكوكب.

إذا لا يتوفر تلسكوب فليس هناك أى مشكلة، فمن السهل رؤية التوهج الأحمر للمريخ بالعين المجردة، فما عليك سوى الخروج بين منتصف الليل والفجر، حيث سيكون الكوكب عاليا في السماء مائل نحو الجنوب، فالمنظر لا يمكن تفويته، وتذكر بأن الأفضل لم يأت بعد.

وخلال الأسابيع التالية سيصل المريخ إلى أعلى نقطة له في السماء مبكرًا بأربع دقائق في كل ليلة وسيصبح مرئيًا تدريجيًا في سماء المساء وكذلك في سماء ما قبل الفجر مع اقترابه من التقابل.

توضيح لكيفية حدوث الحركة التراجعية: