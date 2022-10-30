اليوم.. الحكم في دعوى لاعب كرة قدم شهير بقضية الزواج العرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر محكمة العمرانية الجزئية، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم، والتي أقامها ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيا وإنكار نسب طفلها.

وكان دفاع اللاعب تقدم بدعوى ضد سيدة "أ. ح"؛ لاتهامها إياه بالزواج منها عرفها وحملها منه، وإنكار نسب طفلها، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى لإثبات نسبه من الطفل، وقد تم تحديد جلسة الـ 27 من سبتمبر، لنظر طلب ادعاء السيدة.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد اتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وتابعت أنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.