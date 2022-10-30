شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطريق المؤدى لشارع السودان وكوبرى أحمد عرابى.. تفاصيل الطرق البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بعد قليل الطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى كليا وذلك لمدة 10 أيام، حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، لتركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال ابتداء من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى، وتحويل الحركة المرورية لقائدي المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس باتجاه شارع السودان، الدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعه الحالة المرورية أثناء فترة الغلق ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة قد أوضحت في بيان لها، أنه فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل)، فإنه سيتم استقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الإتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك بالتناوب بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين، بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة، بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإتخاذ مايلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ورفع كفاءة الشوارع البديلة.