شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.. 210 أتوبيسات صديقة للبيئة بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 210 أتوبيسات صديقة للبيئة، وجهتها وزارة التنمية المحلية، إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ، حيث تم الانتهاء من تصنيعها طبقا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة و وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة والإسكندرية.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية أبرز معلومات عن الأوتوبيسات الجديدة:

1. الأوتوبيسات الجديدة تضم 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى و110 يعمل بالكهرباء.

2. تركيب الهويات البصرية لجميع الأوتوبيسات واستصدار التراخيص اللازمة وتوفير الأطقم الفنية.

3. توفير زى لائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة، بما يتناسب مع قمة المناخ.

4. الأتوبيسات الصديقة للبيئة بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ وأيضا السياح بشرم الشيخ