شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار بالطاقة الشمسية والرياح.. محطات جديدة بشرق وغرب النيل وخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر
أولا: المساحات التى تصلح لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح:
- منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات.
- منطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات.
- منطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 23 ألفا و350 ميجا وات.
ثانيا- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس:
- منطقة شرق النيل على مساحة 12 ألفا و90 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 24 ألفا و900 ميجا وات.
- منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 17 ألفا و400 ميجا وات.
- منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات.
- منطقة كوم أمبو على مساحة 7 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات.