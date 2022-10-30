شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة مائية وفرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مستبعدًا التعرض لموجات حارة جديدة، والبدء في انخفاض درجات الحرارة منتصف الأسبوع الجاري خاصة خلال ساعات الليل.

وأعلن، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، تعرض البلاد لشبورة مائية علي شمال البلاد وسيناء، وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة، موضحًا أن هناك فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وتظل الأجواء مائلة للحرارة نسبيا خلال ساعات النهار مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.