رئيسة "قومي المرأة" تستقبل عضوة بالكونجرس الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جاكي سبير، عضوة الكونجرس الأمريكي بمشاركة السفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر والوفد المرافق لهما بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.

وأكدت مرسي أن هناك إرادة سياسية قوية تدعم تمكين المرأة في كافة المجالات ووصولها إلى جميع المواقع القيادية، مضيفة أنه في عام 2017 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتكون وثيقة عمل الحكومة، كما تم إطلاق "مرصد المرأة المصرية" لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية وارتفعت نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان إلى 28%.

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