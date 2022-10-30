القوى العاملة تسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة بالدقهلية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، سلمت 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وفرتهم 12 شركة كبرى بمنطقة ميت غمر.

وقال ياسر سعيد مدير مديرية مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في رعاية ذوي القدرات الخاصة والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة تتناسب وقدراتهم من أجل دمجهم بالمجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد مدير المديرية، في بيان اليوم السبت، أنه على استعداد دائم للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

وأعرب مدير المديرية، عن شكره وتقديره لأصحاب الأعمال لدورهم في توفير فرص العمل وحرصهم على استيعاب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالقطاع الخاص.