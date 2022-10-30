ممثل مكسيسكي شهير يحتفل بزواجه على ضفاف النيل في أسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقام الممثل المكسيكى الشهير؛ من أصل كوبي، فرانسيسكو جاتورنو، ‏Francisco Gattorno، حفل زفافه من Adamarys Espinosa Fernández، على ضفاف النيل بإحدى القرى النوبية في أسوان، في منطقة النوبة.

كما قرر العروسان؛ قضاء شهر عسل في أحضان الحضارة المصرية العريقة وزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية.

وكتبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، عبر حسابها في فيس بوك تقول: الممثل المكسيكى العالمي فرانسيسكو جاتورنو، يحتفل بزفافه بغرب سهيل النوبية فى أسوان، فى أحضان الحضارة المصرية العريقة وزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية.

وأضافت: من المواقع التى قاموا بزيارتها معابد (فيلة وكوم أمبو وإدفو) واستمتاعهم برحلات مميزة فى القرية النوبية والرحلات النيلية المميزة على متن أحد البواخر السياحية.

وأكملت: أبدت وسائل الإعلام فى كوبا والمكسيك اهتماما واسعا بالحدث وبحفل الزفاف المميز، وبرزت العديد من الصور لحفل زفاف الممثل المكسيكى وزوجته فى أسوان والمعالم السياحية بمصر.