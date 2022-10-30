شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 30/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 47: 2
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:29
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:50
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:33 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:35
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:42 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:26
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:37 م
وقت صلاة المغرب 5:02 م
وقت صلاة العشاء 6:18 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 46: 2
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:26