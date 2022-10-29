شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة "أعلام الحضارة العربية" بإذاعة القرآن الكريم بجوائز مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة: "أعلام الحضارة العربية"، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، والتى تهدف إلى إلقاء الضوء على جانب من حياة أعلام الحضارة العربية، وما قدموه من إسهامات علمية في شتى العلوم والمعارف، وكيف أحدثت هذه العلوم تحولًا في التاريخ الإنساني كله.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المسابقة تأتى في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، لافتة إلى أن المسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا ولها جائزتان يوميًّا، قيمة كل جائزة منهما (500 جنيه).

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الجوائز على النحو التالي:

الجائزة الأولى: للطلاب بالتعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه).

الجائزة الثانية: المشاركة بها مفتوحة للجميع.

وذلك إضافة إلى فائز شرفي يوميًّا من المشاركين من الدول العربية أو المصريين المقيمين بالخارج.

إضافة إلى 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للأكثر مشاركة.

و 5 جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.

وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم لمدة شهر بدءًا من يوم الثلاثاء القادم السابع من شهر ربيع الآخر الموافق الأول من شهر نوفمبر لعام 2022م، الساعة السابعة وأربعون دقيقة صباحًا.