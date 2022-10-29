شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها لكوريا الجنوبية إثر حادث التدافع وسط سيئول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة إثر حادث التدافع في وسط سيئول أثناء احتشاد الآلاف للاحتفال، والذي أسفر عن مصرع أعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين.

كما أعربت مصر عن مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار كوريا الجنوبية في هذا الظرف الأليم.