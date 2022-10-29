سيامة 5 كهنة جدد بكنيسة العذراء في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

سام الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف اليوم ٥ كهنة جدد للخدمة بقرى الإيبارشية، حيث صلى القداس الإلهي، اليوم في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الجدد.

وتمثل الكهنة الجدد في:

الشماس ماجد مجدي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بقرية شريف باشا باسم القس برنابا.

الشماس سامح منير كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بعزب الصعايدة بسدمنت الجبل باسم القس مقار

الشماس مينا القمص منسى كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بقرية نعيم باسم القس حنانيا.

الشماس كيرلس إبراهيم كاهنًا على كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس بقرية الدرملي باسم القس يوساب.

الشماس يحيى نعيم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بقرية إشمنت باسم القس سوريال.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء بجبل قسقام (الدير المحرق).