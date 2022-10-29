رئيس "الحرية المصري": "الرخصة الذهبية" تعكس حرص الرئيس السيسى على تشجيع المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر، ومنح التسهيلات الائتمانية والتصديرية للمصانع، خلال مشاركته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، خطوة مهمة وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، وتعكس اهتمام الرئيس بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية المستدامة، حيث تساهم تلك الإجراءات في دفع عجلة الإنتاج والقضاء على البيروقراطية التي تعرقل بدء النشاط الإنتاجي للشركات الناشئة.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن الرئيس السيسي حريص على تيسير الإجراءات وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات ورواد الأعمال، لدفع عجلة الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية، وتقليل الاستيراد من الخارج، بما يساهم في وجود منتج قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج، وصولا إلى حلم زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وزيادة فرص العمل وخفض العجز في الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة، وزيادة المعروض من العملات الأجنبية.