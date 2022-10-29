رئيس حزب أبناء مصر: الرخصة الذهبية هدية الرئيس للمستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة مثمر، حيث أوضح الرئيس السيسي خلال كلمته مدي مصدقيته واهتمامه بتوطين الصناعة المصرية، إلى جانب مدى قدرته على تحديث المنظومة الصناعية في مصر من خلال رفع الجودة والكفاءة.

وأوضح رئيس حزب أبناء مصر، كلمة الرئيس تستهدف تعزيز دور الصناعة من خلال تقدمها وتطويرها في وقت قصير، فضًلا عن أن هذا الدور ظاهر من خلال كلمة المهندس "محمد السويدي" رئيس اتحاد الصناعات بضرورة الحصول على" الرخصة الذهبية" ليس لمجموعة من المستثمرين فقط، ولكن لجميع المشاركين في عملية توطين الصناعات.