شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على كرسي الملك الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار، حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة"، والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

هذا الكرسي هو أحد أدوات الحياة اليومية التي تم العثور عليها في المقبرة. يتضح من صِغر حجمه أن توت عنخ آمون استخدمه عندما كان طفلاً.

تُزين ألواح من رقائق الذهب ذراعي الكرسي التي مُثل عليها نباتات صحراوية، وتم نحت الأرجل على شكل أقدام أسد تنتهي بمخالب مصنوعة من العاج.