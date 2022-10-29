شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان: اتولدت فى الوراق وكنت بمشى من بيتنا للمدرسة كيلو فى الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن النجاح لا يعرف الصدفة أو الحظ وأن الفشل هو أول طريق النجاح.

وأضافت، خلال فعاليات مؤتمر TEDx للمرأة، الأول من نوعه في مصر الذي يعقد تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ، ويشارك فيه 12 متحدثة مميزة من مختلف المجالات، "أن النجاح لا يعرف صدفة ولا حظ ولا واسطة متابعة: الواسطة قد تقصر المسافات لكنها ليست بالضرورة سبب النجاح".

وتحدث عن حياتها قائلة: اتولدت فى الوراق ووقت الطفولة كنت بمشى من بيتنا للمدرسة كيلو فى الأراضى الزراعية، والبنات وهم فى أولى إعدادى بيتخطبو وأبويا قال أبدًا لازم تكملى تعليم لحد الجامعة".

وقالت، إن اختيارها لكلية الحقوق كان فى وقت العائلة ليس فيها محامى وكذلك التدريب بعد فترة الكلية ليس له عائد مادى، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية الحقوق وعمرها 20 عاما.