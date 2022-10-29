شكرا لقرائتكم خبر عن تدخلات الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن للأسر الأولى بالرعاية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التضامن الاجتماعىُ تقريرا عن تدخلات الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي "2014-2022”، والذى شملت العديد من التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

• تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وبإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليار جنيه.

• تم تنفيذ عدد 20,856 وحدة سكنية بتكلفة اجمالية قدرها 712,993,551 جنيه في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، و الاسمرات 3، والمحروسة 1 و2، ومدينة الغردقة، ومعاً، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، والسكة الحديد، وقرية الديسمي، وأرض الخيالة. وجارى تنفيذ عدد 768 وحدة بتكلفة اجمالية قدرها 23,040,000 جنيه بمنطقة زهور 15 مايو.

• بلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة 1,1 مليار جنيه، و بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة التمهيدية 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً .

• بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 906,000 مشروع بإجمالي رأس مال 2,8 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

العمالة غير المنتظمة

− مبادرة بر امان لرعاية صغار الصيادين :

• دعم عدد 42 ألف صياد صغار الصيادين والصائدات حيث تم مدهم بشباك صيد ، وبدل صيد، بالإضافة إلي المساعدة في تحديث مراكب الصيد الصغيرة.

• تم دفع اقساط التأمينات الاجتماعية ( لمدة 4 سنوات تقريباً ) لصيادي شمال سيناء تعويضا عن خسائرهم بسبب توقف نشاطهم لبعض الوقت من جراء العمليات الإرهابية.

• تم تعويض عمال الصيد في بحيرة السد العالي عن فترات التوقف الصادرة بقرارات من جهاز تنمية الثروة السمكية .

• تم تمكين نحو ١٦٠٠ صاحب مركب من خلال توفير عدد ١٦٠٠ مركب خشبي (فلوكة) كمرحلة أولي، حيث يعمل على المركب عدد ٣ صياد في المتوسط، بإجمالي عدد٤٨٠٠ صياد.

− مبادرة تتلف في حرير:

• تم توزيع عدد ٥٠٠ نول وخامات التشغيل لعدد ٥٠٠ أسرة بإجمالي ٢٠٠٠ مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي ( بالمرحلة الأولى ).

− مبادرة أصلها مصري:

تم تدريب عدد٢٠٠٠ عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في ١٦ محافظة ( بالمرحلة الأولى ) .

− مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل :

• توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد ٢٠ ألف عامل في شركتي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولي .

• توزيع عدد ١٠٠٠ خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الاولي من المبادرة.

− مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة :

تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي٣٠ ألف مستفيد في عدد ١٦ محافظة الاكثر عدداٌ في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه.

− مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة":

• تم تدريب عدد ٣٠٠٠ عامل وعاملة في ٨ محافظات ( أسوان- سوهاج – أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة)

• تم تدريب عدد 2290 متدرب في 4 مجالات (معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة ) كمرحلة أولي.

التأمينات والمعاشات

• تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من اول يناير 2022 الي 1400 جنيه شهرياً في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات الي 916 جنيه شهرياً.

• تم زيادة المعاشات بدء من 1/4/2022 بنسبة 13% بتكلفة زيادة قدرها 38,4 مليار جنيه سنوياً استفاد منها نحو 10,7مليون صاحب معاش ومستفيد، وجدير بالذكر أنه زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 117 مليار جنيه عام 2015 إلي ما يقارب 295 مليار جنيه عام 2022 أي أن المعاشات زادات بنسبة 152% حرصاً على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية.

رعاية كبار السن والأطفال اليتامى

المسنين:

• بلغ عدد المستفيدين من 163 دار مسنين حوالي 4000 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 192 نادي مسنين إجمالي 30 ألف مسنة ومسن.

• تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

• قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول قانون بشأن "حقوق المسنين"، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريباً في الدورة البرلمانية الحالية.

دعم الأيتام

• يتم تقديم دعم نقدي شهري لإجمالي 431,000 من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بما يشمل فاقدي الأبوين أو فاقدي الأب، وذلك بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه مصري، ويشمل الدعم كل من الجانب النقدي والجانب العبني تضم مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

• توفير الرعاية والتأهيل لإجمالي 22,7 ألف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي الأسر البديلة الكافلة.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

• يتم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,1 مليون فرد من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5,2 مليار جنيه سنويا.

• يستفيد من الخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي 305,900 من الأشخاص ذوي الإعاقة في 757 هيئة تأهيلية تشرف الوزارة عليها بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، 225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي ،25 مركز تأهيل متكامل، 212 حضانة تأهيل، 60 مركز لغوى.

• يتم التعاون مع 4500 جمعية أهلية تقدم خدمات رعاية وتأهيل وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأهيل المرتكز على المجتمع.

• تم إصدار 950 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى إجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمات الأشـخاص ذوي الإعاقة.

• توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقســـامها ( تربية فنية - اقتصاد منزلي - تكنولوجيا التعليم) دعماً للطلاب والطالبات الصم وضعاف السمع ، لمساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي والمشاركة بشكل مناسب.

• تم توفير 73,450 من الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة بما يشمل ( كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، وأجهزة لاب توب ناطقة ) وذلك لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم مصروفات الطلاب ذوي الإعاقة من غير القادرين في 19 جامعة حكومية مصرية.

• منح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية بالجامعات الحكومية (18 جامعة) بقيمة إجمالية (900.000) جنيه مصري سنوياً .

• 5% من شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد وافقت وزارة الإسكان على تخصيص هذه النسبة في الدور الأرضي بالوحدات السكنية، وأيضاً تخصيص فترة محددة لهم في الحجز قبل فتحه لعموم الجماهير.

حماية الأطفال والكبار بلا مأوى

• بلغ إجمالي حالات "كبار بلا مأوى" التي تعاملت معها وزارة التضامن الاجتماعي منذ يناير2015 حتى تاريخه 22,260 حالة، وذلك سواء بالدمج الأسري أو بالإحالة لمؤسسات الرعاية أو بتقديم الخدمات في محيط الشارع، كما بلغ إجمالي حالات "أطفال بلا مأوى" التي تم التعامل معها 19,365 طفل تشمل حالة (الأطفال بلا مأوى - أطفال عمالة - أطفال مع أسرهم في الشارع).

• تكافؤ الفرص التعليمية

• 5 مليون طالب من غير القادرين تم اعفاءهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

• قامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصري ، وذلك على مدار عامين بدءً من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

• قامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالي 226,750 أسرة من الاسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 910,355 مليون جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الارهابية من 10 ألاف جنيه مصري الى 100 ألف جنيه مصري، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من السيد رئيس الجمهورية الى 200 ألف جنيه مصري في عام 2021.

• ساهمت الوزارة والهلال الاحمر المصري في إغاثة النكبات الاقليمية في الدول العربية والافريقية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات اغاثة اجتماعية تصل إلى حوالى 230 مليون جنيه مصري.

مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"

• تم تنفيذ 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعية أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

• تم تنفيذ 4,375 ندوة توعية بتنظيم الاسرة والصحة الانجابية بحضور 449,700 سيدة ورجل، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 40 عرض مسرح شارع بمراكز وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستفاد من العرض ما يقرب من 25 الف سيدة ورجل.

• أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الاعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خمسة ولا على اتنين".

• تم إنشاء وتطوير 65 عيادة "2 كفاية" فى 10 محافظات الأعلى خصوبة وذلك بالتكامل مع جهود وزارة الصحة والسكان والتنسيق معها.

• 300 الف سيدة مترددة على عيادات "2 كفاية" كما وصل عدد السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة الى 235 الف سيدة بنسبة 78 % من عدد المترددات.

• 52,625 عدد السيدات اللاتى حصلن على خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية داخل القوافل الطبية المتنقلة بعدد 4 محافظات وهى: (بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج)

برنامج مودة

• بلغ عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,530,000 من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث.

وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,210,000.

• 510,000 شاب وشابة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج.

برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية

• تنفيذ حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر واضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

• تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل واشكال العنف الاسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد.

• تنفيذ المرحلة الأولى من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بعدد 4 محافظات بإجمالي عدد 100 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل على عدد 30 ألف مستفيد منها على مشـــــــــــــروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية.

• تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

• تنفيذ عدد 160 لقاء جماهيري بإجمالي عدد مليون مستفيد، تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي عدد 4 مليون مستفيد، وتنفيذ مليون زيارة منزلية.

برنامج التربية الاسرية الإيجابية

• إعداد دليل "التربية الإيجابية... مشاركة" لتعزيز قدرات الأسر على التربية الوالدية، والانتهاء من تدريب 150 ألف أسرة على اساليب التربية الايجابية.

• توعية 1,200,000 رب اسرة من 600 مشرفة حضانة تم تدريبهن بمتوسط 200 أسرة لكل مشرفة.

برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل

• تدريب عدد 134 رائدة اجتماعية قاموا بتدريب عدد 500 رائدة اجتماعية، وتنفيذ 700 ألف زيارة منزلية للمستفيدين.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

• 1000 حضانة طفولة مبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل تم بناءها وتطويرها يستفيد منها 71 ألف من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه مصرى وتم تدريب 2500 ميسرة بالحضانات.

بنك ناصر الاجتماعي

• 53 مليار جنيه إجمالى حجم القروض المنصرفة لأنــــــــــشطة البنك لإجمالي 835 ألف مستفيد.

• 1,8 مليون مستفيد من التكافل الإجتماعي من خلال إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد.

• 373 مليون جنيه من إجمالى القروض المنصرفة لعدد 21,538 مشروع ضمن البرنامج و27 محافظة شملتهم مشروعات البرنامج