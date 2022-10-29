شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي ترحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا فى بلدها الثانى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في بلدها الثاني مصر.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"أعربت السيدة فوتشيتش عن سعادتها بزيارة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل قلعة الفنون والمعرفة في جمهوريتنا الجديدة، وإنني أتمنى لها لحظات سعيدة في مصر وبالتحديد في الأقصر التي تزورها لأول مرة".