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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "الرخصة الذهبية" دعم رئاسى جديد للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: انطلاق الملتقى الدولى الأول للصناعة.. "الرخصة الذهبية" دعم رئاسى جديد للاستثمار.. الرئيس: نحتاج إلى إجراءات غير تقليدية.. ورئيس اتحاد الصناعات يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 300 جنيه للقطاع الخاص.
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