الخليج 365: "الرخصة الذهبية" دعم رئاسى جديد للاستثمار

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: انطلاق الملتقى الدولى الأول للصناعة.. "الرخصة الذهبية" دعم رئاسى جديد للاستثمار.. الرئيس: نحتاج إلى إجراءات غير تقليدية.. ورئيس اتحاد الصناعات يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 300 جنيه للقطاع الخاص.



اقرأ أيضا.. اقرأ أيضا.. انطلاق الملتقى الدولى الأول للصناعة.. "الرخصة الذهبية" دعم رئاسى جديد للاستثمار.. الرئيس: نحتاج إلى إجراءات غير تقليدية.. ونفتح الباب على آخره ويهمنا البلد تطلع لقدام.. ويؤكد للمستثمرين: الدولة مستعدة تدخل

43 مليون متر أراض مرفقة تم توفيرها.. 17 مجمعا صناعيا تم تدشينها وطرحها للمستثمرين بأسعار تنافسية.. 54.3 مليار جنيه سددت للمصانع المصدرة.. 2700 شركة تستفيد من برامج دعم الصادرات





الرئيس السيسى يلتقى ممثلى رابطة رجال الأعمال القطرييى.. ويؤكد: فرص استثمارية متنوعة بالمشروعات القومية فى مصر.. الرئيس: مصر تحرص على تنمية الاستثمارات المشتركة لدعم التنمية فى البلدين.. والشيخ فيصل آل ثانى: نتطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون. العالم يجتمع فى شرم الشيخ خلال نوفمبر لبحث أزمة تغير المناخ.. البيت الأبيض يعلن رسميا مشاركة بايدن فى COP27..ورئيسة وزراء إيطاليا تنضم لقائمة الحضور فى أول زيارة خارجية.. ومتحدث الرئاسة: مشاركة "ميلونى" بقمة المناخ قيمة مضافة للجهود العالمية.

مناصفة مع مستثمرى "ابدأ" من أجل تشجيعهم.. ورئيس اتحاد الصناعات يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 300 جنيه للقطاع الخاص

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