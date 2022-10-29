"قطعوا جسمهم بـ50 غرزة".. فتاة تُشعل خناقة بين طلاب "إعدادي وثانوي" بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق النيابة المختصة في مشاجرة جرت بين عدد من طلاب الثانوي والإعدادي بسبب إحدى البنات في منطقة البساتين.

وخلال اليوم الدرسي، وقعت مشادة بين طلاب الثانوية وطالبين بالمرحلة الإعدادية بسبب محاولة كلاهما اجتذاب إحدى الفتيات، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي لكن تدخل المدرسين والمشرفين ونجحوا في إخماد المعركة بين الطرفين.

على أبواب المدرسة، ترصد طلاب الثانوية للطالبين أحمد مسلم وشقيقه عمر، تجهزوا بالأسلحة البيضاء بغرض الانتقام، وفور خروجهما انقضوا عليهما ضربا وطعنا فمزقا جسديهما بأكثر من 50 غرزة انتهت بهما في المستشفى فيما لاذ المتهمون بالفرار.

وقال المحامي أحمد مهران، دفاع المجني عليهما، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن والدة الطفلين حررت محضرا بالواقعة في قسم البساتين، وإن المتهمين أرادوا الانتقام من الطفلين بعدما مشادتهما داخل المدرسة.