علاء مبارك ومحمد سليم العوا ووزير التموين في عزاء "فريد الديب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

قدم علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا، ووزير التموين علي المصيلحي، واجب العزاء في وفاة المحامي الشهير فريد الديب.

يواصل عدد من الشخصيات العامة والمشاهير والمحامين، التوافد على دار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء في المحامي الشهير فريد الديب، وكان في استقبالهم الدكتورة حنان فريد الديب.

وتوفى الديب يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 79 عاما،

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان المحامي الشهير فريد الديب، يوم الثلاثاء الماضي، داخل مسجد السيدة زينب عقب صلاة العصر، وسط تواجد عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير، ونقل جثمان الديب لتشيعه إلى مثواه الأخير إلى مقابر العائلة بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر.

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