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برلماني: وزير الصحة وعد بتخصص مليار و400 مليون جنيه لإنشاء 3 مستشفيات بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب ثروت سويلم، إن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، وافق على تخصيص مليار و400 مليون جنيه لإعادة إنشاء وتطوير مستشفيات مراكز أبو حماد وأبو كبير والحسينية، بناءا على الطلب الذي تقدم به لتقديم خدمة طيبة جيدة للمواطنين.

وأكد سويلم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن وزير الصحة وعد بطرح المستشفيات الثلاثة في بداية العام 2023، بتكلفة مليار و400 مليون جنيه بخلاف الأجهزة الطبية والتجهيزات الطبية.

وتابع: "الوزير وعد بأن مدة الانتهاء من أعمال الإنشاءات لن تتعدى عام لتوافر الاعتماد المالي، حرصا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لكل المصريين".

وأوضح "سويلم" أنه واجه وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل بعدد من المشكلات التي يعاني منها أهالي الشرقية، خاصة مستشفى الأحرار الذي يخدم محافظات شرق الدلتا ويعاني المرضى فيه من سوء الخدمات، لافتا إلى أن الوزير وعد بزيارة المستشفى قريبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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