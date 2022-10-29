زكريا عزمي ومفيد شهاب وقذاف الدم في عزاء "فريد الديب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

يواصل عدد من الشخصيات العامة والمشاهير والمحامين، التوافد على دار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء في المحامي الشهير فريد الديب، وكان في استقبالهم الدكتورة حنان فريد الديب.

وظهر في العزاء، زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ومفيد شهاب، وزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، وأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، بالإضافة إلى تامر عبدالمنعم، زوج بنت "الديب".

وتوفى الديب يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 79 عاما،

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان المحامي الشهير فريد الديب، يوم الثلاثاء الماضي، داخل مسجد السيدة زينب عقب صلاة العصر، وسط تواجد عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير، ونقل جثمان الديب لتشيعه إلى مثواه الأخير إلى مقابر العائلة بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر.