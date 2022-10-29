شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بأحد الخطوط في منطقة "أبو النمرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "مدينة أبو النمرس، وقرى ترسا وشبرامنت وزاوية أبو مسلم".

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه، إلى حدوث كسر مفاجئ بخط 800 مم مياه بشارع أحمد بدوي في أبو النمرس.

وأوضحت الشركة، أنه جاري حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحاً أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.