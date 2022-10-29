شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: دعم الرئيس المستمر للصناعة المصرية سيحقق العديد من المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وافتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، خطوة فى غاية الأهمية للعمل على تطوير وتوطين الصناعة وإنتاج الصناعات التى يتم استيرادها محليًا.

وأكد جبران، أن هذا الملتقى والمعرض جاء فى وقت مناسب لطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، وفتح سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة.

وأضاف، أن التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس السيسى وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الصناعي، سيعمل على تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، والتقليل من فاتورة الاستيراد للدولة المصرية، كما إنه يزيد من القدرة الإنتاجية الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة.