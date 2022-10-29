ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 3 مليارات جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في قضايا التهرب الضريبي خلال أسبوع، من ضبط 2604 قضايا، منها ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 2،938،159٫016 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3،420،195 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.